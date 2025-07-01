Вольфф высказался в защиту руководителя соперника

Руководитель Мерседес Тото Вольфф считает, что Феррари не должна увольнять Фреда Вассера.

Напомним, что на фоне неудачных выступлений Скудерии снова появились слухи о скорой отставке руководителя команды.

Вольфф же считает, что Вассер - идеальный кандидат для Феррари, ему лишь нужно дать время, чтобы добиться результатов.

В Формуле-1 ты не можешь купить время, и руководителям необходимо предоставлять время, чтобы они со всем разобрались. Жан Тодт, если не ошибаюсь, присоединился к команде в 1993 году. Первый титул они выиграли в 2000-м. Прошло восемь лет. Так все устроено. И все развивается циклами. Посмотрите на нас. Я не получаю удовольствия от того, что мы третий год подряд находимся вне борьбы за титул. Мы не бесполезны, бывают очень хорошие уик-энды. Мы выигрываем гонки, временами выступаем прилично. А когда все складывается не очень, никто не задается вопросом, справляется ли главный человек или нет. Дайте ему пространство, оставьте в покое. Позвольте ему выстроить организацию, в которой не все пойдет как надо с первого же дня. Лоик Серра там шесть или семь месяцев. Надо просто оставить его в покое.

Ранее также сообщалось, что смена руководства может произойти и в другой команде.

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