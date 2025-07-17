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Автоспорт

Феттель признался, что намерен вернуться к гонкам

Немец хочет присоединиться к WEC.
Сегодня, 11:20       Автор: Андрей Безуглый
Себастьян Феттель / Getty Images
Себастьян Феттель / Getty Images

Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель заявил, что намерен гоняться в WEC.

Немецкий гонщик подчеркнул, что с Формулой-1 он точно закончил, так как хочет дать дорогу молодым.

А вот гонки на выносливость могут стать для него идеальным вариантом, так как они позволят проводит время с семьей.

С Формулой-1 покончено. Наступает момент, когда надо уступить дорогу другим. Это особенно заметно сейчас – посмотрите, какие новички. На мой взгляд, хорошо, что произошла целая волна замен.

Честно говоря, гонки на выносливость были не особо интересны мне как одиночке. Сегодня я смотрю на это совсем иначе. Мне кажется, это по-настоящему захватывающе: структура команды, общая машина, компромиссы.

WEC на самом деле хорошо подойдет мне – этапов только восемь, и они распределены не так, как в Формуле-1

Ранее также сообщалось, что экс-пилот Альпин также стал стал кандидатом в Кадиллак.

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