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Автоспорт

Норрис: Оскар – это тот парень, которого я хочу победить сильнее всего

При этом пилот просто пытается хорошо проводить время.
Вчера, 23:38       Автор: Андрей Безуглый
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Пилот Макларен Ландо Норрис снова прокомментировал борьбу с партнером.

Напомним, в текущем сезоне уже очевидно, что чемпионский титул между собой разыграют именно Норрис и Пиастри.

При этом Ландо признался, что пытается просто хорошо проводить время, и не намерен плести какие-то интриги, чтобы обойти партнера.

Нет, я не получаю от подобных вещей никакого удовольствия. Через двести лет всем будет на это плевать. Потому что все мы будем уже мертвы.

 Так что я просто стараюсь хорошо проводить время. Да, мне не все равно – и именно поэтому я порой расстраиваюсь, могу быть разочарован и злиться на себя. Думаю, это показывает, насколько мне не все равно – выиграю я или проиграю. Но это не значит, что я должен срываться на Оскара или что-то такое. Мне такие вещи не нравятся.

Да, Оскар – это тот парень, которого я хочу победить сильнее всего. Но если мне не удастся этого сделать – это будет просто означать, что Оскар лучше меня справился с задачей. Я буду действовать так, как считаю правильным для себя самого. И если кто-то сделал так несколько лет назад – это не значит, что и мне нужно делать то же самое. Меня подобные вещи не слишком заботят

А с расписанием и результатами Гран-при Венгрии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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