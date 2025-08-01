Норрис: Оскар – это тот парень, которого я хочу победить сильнее всего

Пилот Макларен Ландо Норрис снова прокомментировал борьбу с партнером.

Напомним, в текущем сезоне уже очевидно, что чемпионский титул между собой разыграют именно Норрис и Пиастри.

При этом Ландо признался, что пытается просто хорошо проводить время, и не намерен плести какие-то интриги, чтобы обойти партнера.

Нет, я не получаю от подобных вещей никакого удовольствия. Через двести лет всем будет на это плевать. Потому что все мы будем уже мертвы. Так что я просто стараюсь хорошо проводить время. Да, мне не все равно – и именно поэтому я порой расстраиваюсь, могу быть разочарован и злиться на себя. Думаю, это показывает, насколько мне не все равно – выиграю я или проиграю. Но это не значит, что я должен срываться на Оскара или что-то такое. Мне такие вещи не нравятся. Да, Оскар – это тот парень, которого я хочу победить сильнее всего. Но если мне не удастся этого сделать – это будет просто означать, что Оскар лучше меня справился с задачей. Я буду действовать так, как считаю правильным для себя самого. И если кто-то сделал так несколько лет назад – это не значит, что и мне нужно делать то же самое. Меня подобные вещи не слишком заботят

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