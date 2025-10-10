iSport.ua
Ральф Шумахер объяснил, почему Пиастри проигрывает Норрису борьбу за чемпионство

Оскар слишком напряжён?
Вчера, 15:26       Автор: Валентина Чорноштан
Ральф Шумахер / Getty Images

Бывший гонщик и младший брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Ральф Шумахер рассказал о борьбе между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри за чемпионство в текущем сезоне.

"В настоящее время Ландо выступает очень хорошо. В Сингапуре он провёл просто блестящую гонку, и проблемой Пиастри стало то, что он пропустил Ландо в самом начале. Как мне кажется, контакт между Норрисом и Пиастри не был намеренным. Норрис просто свернул в сторону, потому что испугался, когда Макс Ферстаппен перед ним внезапно затормозил. Такое иногда случается.

Самое важное сейчас — Пиастри нервничает больше обычного. И в решающей части сезона это может ему серьёзно помешать", — цитирует Ральфа Шумахера f1analytic.com.

Напомним, что в общем зачёте Формулы-1 Оскар Пиастри опережает своего напарника Ландо Норриса на 22 очка.

Следующий этап Гран-при США пройдёт 19 октября.

