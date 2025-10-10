Экс-пилот Формулы-1: Времена Хэмилтона уже прошли
Бывший пилот Формулы-1 Конор Дэли считает, что времени Льюиса Хэмилтона прошли.
По мнению Дэли, Феррари пригласила семикратного чемпиона мира лишь для маркетинга, усложнив собственное положение.
И вряд ли фанатам Скудерии стоит ожидать каких-то результатов в ближайшем будущем.
Феррари в наихудшем положении среди всех команд на решетке. Не считаю, что в команде предприняли шаги, необходимые для исправления ситуации.
Льюис Хэмилтон – одна из величайших историй успеха в истории Ф-1. Он в одиночку привел Ф-1 туда, где она никогда не была – в мир моды, к примеру. Он обладал величием чемпиона, какого я, честно говоря, не припомню ни у кого другого.
То, как он держался, как одевался, как пилотировал… Эти времена прошли. Они больше не вернутся. В жизни каждого спортсмена наступает момент, когда инстинкты и реакция уже не те, что были 15 лет назад.
Эти времена прошли и для Феррари. Приглашение Хэмилтона – маркетинговое решение, должен признать, а не чисто гоночное
Ранее также менеджер леклера озвучил проблемы Феррари.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!