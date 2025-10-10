iSport.ua
Экс-пилот Формулы-1: Времена Хэмилтона уже прошли

Конор Дэли не ждет результатов от сотрудничества Льюиса с Феррари.
Вчера, 19:52       Автор: Андрей Безуглый
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Конор Дэли считает, что времени Льюиса Хэмилтона прошли.

По мнению Дэли, Феррари пригласила семикратного чемпиона мира лишь для маркетинга, усложнив собственное положение.

И вряд ли фанатам Скудерии стоит ожидать каких-то результатов в ближайшем будущем.

Феррари в наихудшем положении среди всех команд на решетке. Не считаю, что в команде предприняли шаги, необходимые для исправления ситуации.

Льюис Хэмилтон – одна из величайших историй успеха в истории Ф-1. Он в одиночку привел Ф-1 туда, где она никогда не была – в мир моды, к примеру. Он обладал величием чемпиона, какого я, честно говоря, не припомню ни у кого другого.

То, как он держался, как одевался, как пилотировал… Эти времена прошли. Они больше не вернутся. В жизни каждого спортсмена наступает момент, когда инстинкты и реакция уже не те, что были 15 лет назад.

Эти времена прошли и для Феррари. Приглашение Хэмилтона – маркетинговое решение, должен признать, а не чисто гоночное

Ранее также менеджер леклера озвучил проблемы Феррари.

