Стало известно, сколько будет зарабатывать Расселл в Мерседесе

Недавно Мерседес объявил пилотов на сезон 2026, ими стали Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.

По имеющейся информации, Джордж Расселл будет получать 30 млн фунтов стерлингов в год по новому контракту с Мерседесом.

Теперь британский гонщик входит в тройку самых высокооплачиваемых пилотов в Формуле 1. На первом месте находится гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, а на втором — бывший пилот Мерседеса, ныне выступающий за Феррари, Льюис Хэмилтон.

Напомним, что в нынешнем сезоне Расселл одержал 2 победы. В общем зачёте он идёт четвёртым, имея в активе 237 очков.

