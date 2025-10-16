iSport.ua
Стало известно, сколько будет зарабатывать Расселл в Мерседесе

Вошел в тройку самых высокооплачиваемых пилотов Ф1.
Сегодня, 14:00       Автор: Валентина Чорноштан
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Недавно Мерседес объявил пилотов на сезон 2026, ими стали Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.

По имеющейся информации, Джордж Расселл будет получать 30 млн фунтов стерлингов в год по новому контракту с Мерседесом.

Теперь британский гонщик входит в тройку самых высокооплачиваемых пилотов в Формуле 1. На первом месте находится гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, а на втором — бывший пилот Мерседеса, ныне выступающий за Феррари, Льюис Хэмилтон.

Напомним, что в нынешнем сезоне Расселл одержал 2 победы. В общем зачёте он идёт четвёртым, имея в активе 237 очков.

На этих выходных пройдёт Гран-при США. Все результаты и расписание можно узнать на ISPORT.

