Макларен подвел итоги инцидента между Пиастри и Норрисом
Пиастри рассказал, к чему пришли в команде.
На старте Гран-при Сингапура Ландо Норрис обогнал Оскара Пиастри с контактом болидов.
Пилот Макларена Пиастри поделился информацией о том, как команда отреагировала на инцидент.
В команде было много обсуждений, как вы можете себе представить. Всё прошло очень продуктивно, и мы чётко понимаем, как хотим бороться. Мы должны двигаться вперёд, а инцидент в Сингапуре — не то, как мы хотим гоняться.
"Ландо взял на себя ответственность, команда тоже. Для всех очевидно, что произошедшее на первом круге — не тот пример, как мы должны бороться. Мы проанализировали ситуацию, и ответственность за столкновение была возложена на Ландо. Но я рад, что нет никакого фаворитизма или предвзятости", — цитирует слова Пиастри RacingNews365.
Ранее экс-пилот Формулы-1 высказался о конфликте между гонщиками Макларена.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!