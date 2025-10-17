Макларен подвел итоги инцидента между Пиастри и Норрисом

Пиастри рассказал, к чему пришли в команде.

На старте Гран-при Сингапура Ландо Норрис обогнал Оскара Пиастри с контактом болидов.

Пилот Макларена Пиастри поделился информацией о том, как команда отреагировала на инцидент.

В команде было много обсуждений, как вы можете себе представить. Всё прошло очень продуктивно, и мы чётко понимаем, как хотим бороться. Мы должны двигаться вперёд, а инцидент в Сингапуре — не то, как мы хотим гоняться.

"Ландо взял на себя ответственность, команда тоже. Для всех очевидно, что произошедшее на первом круге — не тот пример, как мы должны бороться. Мы проанализировали ситуацию, и ответственность за столкновение была возложена на Ландо. Но я рад, что нет никакого фаворитизма или предвзятости", — цитирует слова Пиастри RacingNews365.

Ранее экс-пилот Формулы-1 высказался о конфликте между гонщиками Макларена.

