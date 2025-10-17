iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Макларен подвел итоги инцидента между Пиастри и Норрисом

Пиастри рассказал, к чему пришли в команде.
Сегодня, 12:14       Автор: Валентина Чорноштан
Макларен / Getty Images
Макларен / Getty Images

На старте Гран-при Сингапура Ландо Норрис обогнал Оскара Пиастри с контактом болидов.

Пилот Макларена Пиастри поделился информацией о том, как команда отреагировала на инцидент.

В команде было много обсуждений, как вы можете себе представить. Всё прошло очень продуктивно, и мы чётко понимаем, как хотим бороться. Мы должны двигаться вперёд, а инцидент в Сингапуре — не то, как мы хотим гоняться.

"Ландо взял на себя ответственность, команда тоже. Для всех очевидно, что произошедшее на первом круге — не тот пример, как мы должны бороться. Мы проанализировали ситуацию, и ответственность за столкновение была возложена на Ландо. Но я рад, что нет никакого фаворитизма или предвзятости", — цитирует слова Пиастри RacingNews365.

Ранее экс-пилот Формулы-1 высказался о конфликте между гонщиками Макларена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ландо Норрис Оскар Пиастри

Статьи по теме

Пилот Ред Булл назвал сильные стороны Макларена Пилот Ред Булл назвал сильные стороны Макларена
Вольфф объяснил, почему в Мерседесе не переживают из-за успехов Макларена Вольфф объяснил, почему в Мерседесе не переживают из-за успехов Макларена
Хэмилтон – о Пиастри: "Единственный совет - не отдавай позиции" Хэмилтон – о Пиастри: "Единственный совет - не отдавай позиции"
Ральф Шумахер объяснил, почему Пиастри проигрывает Норрису борьбу за чемпионство Ральф Шумахер объяснил, почему Пиастри проигрывает Норрису борьбу за чемпионство

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Биатлон15:25
"Проверяют границы": олимпийский чемпион разнес допуск россиян-паралимпийцев
Европа14:57
Слот раскрыл состояние основного вратаря Ливерпуля
Формула 114:54
Пилот Ред Булл назвал сильные стороны Макларена
Европа14:39
Каталонский клуб и Spotify продлили сотрудничество
ЧМ-202614:24
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
Лига конференций14:17
Вице-президент Самсунспора рассказал о целях перед матчем с Динамо
Формула 113:59
Леклер прокомментировал слухи вокруг будущего с Феррари
Бокс13:50
Бывший чемпион мира Дюбуа планирует реванш за утраченный титул
Европа13:26
Барселона нашла усиление в Бундеслиге
Украина13:25
Ермачков рассказал, почему выбрал черкасский ЛНЗ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK