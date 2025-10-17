Пилот Ред Булл назвал сильные стороны Макларена

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен поделился своим мнением о болиде конкурентов, а именно Макларена.

"Думаю, в целом они всё ещё сильны в среднескоростных поворотах. Это несомненно преимущество их машины. Остальное в определённой степени зависит от конфигурации трассы и условий, сложно сказать. Но они по-прежнему хороши в среднескоростных поворотах".

Нидерландец также указал, чем болид Ред Булл отличается от Макларена:

"Наш болид теперь лучше сбалансирован. Нет резкой недостающей или чрезмерной отзывчивости. Но каждый уикенд приходится всё настраивать, ведь машина не бывает идеальной. К счастью, в последнее время всё начало работать лучше".

С пятницы, 17 октября, начинаются первые заезды, первая практика стартует в 20:30 по киевскому времени.

