iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Пилот Ред Булл назвал сильные стороны Макларена

Ферстаппен отметил преимущество машины.
Сегодня, 14:54       Автор: Валентина Чорноштан
Ред Булл, Макларен / Getty Images
Ред Булл, Макларен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен поделился своим мнением о болиде конкурентов, а именно Макларена.

"Думаю, в целом они всё ещё сильны в среднескоростных поворотах. Это несомненно преимущество их машины. Остальное в определённой степени зависит от конфигурации трассы и условий, сложно сказать. Но они по-прежнему хороши в среднескоростных поворотах".

Нидерландец также указал, чем болид Ред Булл отличается от Макларена:

"Наш болид теперь лучше сбалансирован. Нет резкой недостающей или чрезмерной отзывчивости. Но каждый уикенд приходится всё настраивать, ведь машина не бывает идеальной. К счастью, в последнее время всё начало работать лучше".

Читай также: ФИА объявила тепловую угрозу на Гран-при США

С пятницы, 17 октября, начинаются первые заезды, первая практика стартует в 20:30 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ред Булл Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Макларен подвел итоги инцидента между Пиастри и Норрисом Макларен подвел итоги инцидента между Пиастри и Норрисом
Марко отверг переход в Ред Булл экс-юниора Макларен Марко отверг переход в Ред Булл экс-юниора Макларен
В Ред Булл определили сроки, когда огласят имя второго пилота В Ред Булл определили сроки, когда огласят имя второго пилота
Вольфф объяснил, почему в Мерседесе не переживают из-за успехов Макларена Вольфф объяснил, почему в Мерседесе не переживают из-за успехов Макларена

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Биатлон15:25
"Проверяют границы": олимпийский чемпион разнес допуск россиян-паралимпийцев
Европа14:57
Слот раскрыл состояние основного вратаря Ливерпуля
Формула 114:54
Пилот Ред Булл назвал сильные стороны Макларена
Европа14:39
Каталонский клуб и Spotify продлили сотрудничество
ЧМ-202614:24
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
Лига конференций14:17
Вице-президент Самсунспора рассказал о целях перед матчем с Динамо
Формула 113:59
Леклер прокомментировал слухи вокруг будущего с Феррари
Бокс13:50
Бывший чемпион мира Дюбуа планирует реванш за утраченный титул
Европа13:26
Барселона нашла усиление в Бундеслиге
Украина13:25
Ермачков рассказал, почему выбрал черкасский ЛНЗ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK