Претендент на титул Формулы-2 примет участие в Гран-при Мексики
Американец сможет проявить себя в Королеве автоспорта.
Конюшня Астон Мартин проверит резервиста на Гран-при Мексики. Американский пилот Джек Кроуфорд примет участие в свободной практике, сообщает Autosport.
Молодой гонщик в этом году борется за титул F2. За рулем DAMS Кроуфорд одержал 4 победы и 8 раз поднялся на подиум. Он конкурирует за чемпионство с итальянцем Леонардо Форнароли, британским пилотом Люком Браунингом и другими.
Кроуфорд в 2020-2024 гг. являлся членом академии Ред Булл. В прошлом году он стал резервистом Астон Мартин и несколько раз участвовал в тестах. Американец также претендовал на место в команде Кадиллак.
Напомним, ранее Уильямс решил проверить резервиста в Мехико.
