Претендент на титул Формулы-2 примет участие в Гран-при Мексики

Американец сможет проявить себя в Королеве автоспорта.
Сегодня, 19:19       Автор: Антон Федорцив
Джек Кроуфорд / Getty Images
Джек Кроуфорд / Getty Images

Конюшня Астон Мартин проверит резервиста на Гран-при Мексики. Американский пилот Джек Кроуфорд примет участие в свободной практике, сообщает Autosport.

Молодой гонщик в этом году борется за титул F2. За рулем DAMS Кроуфорд одержал 4 победы и 8 раз поднялся на подиум. Он конкурирует за чемпионство с итальянцем Леонардо Форнароли, британским пилотом Люком Браунингом и другими.

Кроуфорд в 2020-2024 гг. являлся членом академии Ред Булл. В прошлом году он стал резервистом Астон Мартин и несколько раз участвовал в тестах. Американец также претендовал на место в команде Кадиллак.

Напомним, ранее Уильямс решил проверить резервиста в Мехико.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Мартин Гран-при Мексики Джек Кроуфорд

