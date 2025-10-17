Претендент на титул Формулы-2 примет участие в Гран-при Мексики

Конюшня Астон Мартин проверит резервиста на Гран-при Мексики. Американский пилот Джек Кроуфорд примет участие в свободной практике, сообщает Autosport.

Молодой гонщик в этом году борется за титул F2. За рулем DAMS Кроуфорд одержал 4 победы и 8 раз поднялся на подиум. Он конкурирует за чемпионство с итальянцем Леонардо Форнароли, британским пилотом Люком Браунингом и другими.

Кроуфорд в 2020-2024 гг. являлся членом академии Ред Булл. В прошлом году он стал резервистом Астон Мартин и несколько раз участвовал в тестах. Американец также претендовал на место в команде Кадиллак.

Напомним, ранее Уильямс решил проверить резервиста в Мехико.

