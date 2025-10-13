iSport.ua
Уильямс проверит резервиста на Гран-при Мексики

Пилот Формулы-2 получил шанс в Королеве автоспорта.
Вчера, 18:56       Автор: Антон Федорцив
Люк Браунинг / Getty Images
Люк Браунинг / Getty Images

Резервный гонщик Уильямс Люк Браунинг продуктивно восполнит паузу в чемпионате F2. Британец поучаствует в Гран-при Мексики, сообщает официальный сайт команды.

Пилот Хайтек будет управлять болидом Карлоса Сайнса в первой практике. Для Браунинга этот опыт будет третьим в Формуле-1. Он садился за руль Уильямс в практиках Гран-при Абу-Даби прошлого года и Гран-при Бахрейна – этого.

В нынешнем сезоне Формулы-2 британский гонщик ведет борьбу за титул. За два этапа до завершения чемпионата он идет третьим в общем зачете пилотов. Браунинг набрал 161 очко и отстает от лидера на 27 пунктов.

Кстати, украинец из академии Уильямс Александр Бондарев подиумом закрыл дебютный сезон в итальянской Формуле-4.

