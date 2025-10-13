Уильямс проверит резервиста на Гран-при Мексики
Резервный гонщик Уильямс Люк Браунинг продуктивно восполнит паузу в чемпионате F2. Британец поучаствует в Гран-при Мексики, сообщает официальный сайт команды.
Пилот Хайтек будет управлять болидом Карлоса Сайнса в первой практике. Для Браунинга этот опыт будет третьим в Формуле-1. Он садился за руль Уильямс в практиках Гран-при Абу-Даби прошлого года и Гран-при Бахрейна – этого.
В нынешнем сезоне Формулы-2 британский гонщик ведет борьбу за титул. За два этапа до завершения чемпионата он идет третьим в общем зачете пилотов. Браунинг набрал 161 очко и отстает от лидера на 27 пунктов.
Кстати, украинец из академии Уильямс Александр Бондарев подиумом закрыл дебютный сезон в итальянской Формуле-4.
