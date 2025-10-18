iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Марко - о возможном чемпионстве Ферстаппена: Нужна помощь от Макларен

В Ред Булл верят в победу.
Сегодня, 17:44       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Советник Ред Булл Гельмут Марко прокомментировал шансы Макса Ферстаппена защитить чемпионский титул.

Функционер убежден, что нидерландец сейчас имеет реальные шансы на победу в чемпионате, однако для этого также нужно, чтобы Макларен продолжил ошибаться.

Начиная с Зандворта, мы постоянно сражаемся за первую или вторую позицию. Так что все идет в нужном направлении. К сожалению, ситуация изменилась слишком поздно.

Все эти разговоры о среднескоростных поворотах, температурах и тому подобном – это уже не имеет значения. Мы в борьбе. Если мы отстаем в каком-то одном повороте, речь о тысячных долях секунды. Не как раньше – полсекунды или вроде того в некоторых секторах.

Это показывает, что болид сделал шаг вперед, а Макс, разумеется, использует это по максимуму. Если бы ситуация изменилась немного раньше, чемпионат выглядел бы иначе.

Считаю, мы не можем сделать это своими силами. Нужна помощь от Макларен. Нельзя сказать, что это невозможно

Напомним, что сегодня Ферстаппен стартует с поул-позиции в спринте Гран-при США.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Советник Ред Булл объяснил неудачу Цуноды в квалификации Гран-при США Советник Ред Булл объяснил неудачу Цуноды в квалификации Гран-при США
Пилот Ред Булл назвал сильные стороны Макларена Пилот Ред Булл назвал сильные стороны Макларена
Ферстаппен - о новом моторе Ред Булл: "Это риск" Ферстаппен - о новом моторе Ред Булл: "Это риск"
Ферстаппен спрогнозировал фаворита следующего сезона Ферстаппен спрогнозировал фаворита следующего сезона

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Европа18:57
Экс-тренер Миколенко может возглавить многострадальный клуб АПЛ
Украина18:52
"Пропускаем необязательные голы": Шовковский отреагировал на очередную ничью Динамо
Футзал18:20
Экстра-лига по футзалу: Атлетик обыграл Авалон, ничья Любарта и Сухой Балки
Ралли18:16
Легенда ралли объявил о возвращении в чемпионат
Украина18:10
Суперлига: Запорожье одержало победу над Кривбассом, Говерла обыграла Мавп, Днепр разгромил Нико-Баскет
Европа и мир17:59
Кременчуг одержал вторую победу в Континентальном кубке, разбив сербского соперника
Формула 117:44
Марко - о возможном чемпионстве Ферстаппена: Нужна помощь от Макларен
Украина17:25
Будковский вырвал для Зари ничью в матче с Динамо
Европа17:18
Тренер Ноттингем Форест лишился работы сразу после разгрома от Челси
Европа16:40
Ноттингем с Зинченко потерпел разгромное домашнее поражение от Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK