Марко - о возможном чемпионстве Ферстаппена: Нужна помощь от Макларен

Советник Ред Булл Гельмут Марко прокомментировал шансы Макса Ферстаппена защитить чемпионский титул.

Функционер убежден, что нидерландец сейчас имеет реальные шансы на победу в чемпионате, однако для этого также нужно, чтобы Макларен продолжил ошибаться.

Все эти разговоры о среднескоростных поворотах, температурах и тому подобном – это уже не имеет значения. Мы в борьбе. Если мы отстаем в каком-то одном повороте, речь о тысячных долях секунды. Не как раньше – полсекунды или вроде того в некоторых секторах.

Это показывает, что болид сделал шаг вперед, а Макс, разумеется, использует это по максимуму. Если бы ситуация изменилась немного раньше, чемпионат выглядел бы иначе.

Считаю, мы не можем сделать это своими силами. Нужна помощь от Макларен. Нельзя сказать, что это невозможно