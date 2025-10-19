Хэмилтон расхвалил Феррари после квалификации Гран-при США

Британец Льюис Хэмилтон будет стартовать пятым на Трассе Америк в Остине. Пилот Феррари отдал должное команде за открытость к переменам, сообщает Motorsport.

"Мы улучшили некоторые вещи перед квалификацией, если говорить о подходе. Попробовали нечто другое, и это очень хорошо сработало. По-настоящему горжусь командой за то, что она открыта и готова к переменам.

Перемены связаны с тем, как мы проводим сессию, как общаемся. Дело в покое, в выборе времени для выезда, в температуре шин и схожих аспектах. Мы реализовали все эти вещи гораздо лучше. В начале сессии была огромная недостаточная поворачиваемость, и фактически я пытался это устранить. Я добавил восемь отверстий или близко к тому к переднему антикрылу.

И только к заключительному кругу антикрыло было готово, хотя для уверенности в болиде тебе необходима первая попытка. Я определенно лучше понял, как использовать машину. В целом я полностью доволен ходом уикенда", – заявил Хэмилтон.

Накануне британский гонщик финишировал четвертым в спринте Гран-при США. Ветеран одержал 5 побед в Остине за рулем Макларен и Мерседес. Зато в прошлом году этап выиграл его нынешний напарник Шарль Леклер.

Напомним, пилот Астон Мартин Лэнс Стролл потеряет позиции на старте этапа на Трассе Америк.

