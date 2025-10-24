iSport.ua
Хэмилтон - о Гран-при Мексики: "Стараемся выжать из нашей машины больше скорости"

Надеется на успех в Гран-при Мексики.
Сегодня, 12:23       Автор: Валентина Чорноштан
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

На этих выходных пройдет Гран-при Мексики. Пилот Феррари Льюис Хэмилтон поделился мнением о состоянии машины перед предстоящими практиками и гонкой.

"Мы все еще стараемся выжать из нашей машины больше скорости. Как мне кажется, в последней гонке я сумел выжать из нее очень многое. Но болид способен стать еще быстрее. При этом положение в пелотоне немного меняется от трассы к трассе, так что заранее сложно сказать, кто и насколько будет быстр", — цитирует слова Хэмилтона Motorsport.com.

Также британский гонщик вспомнил Гран-при Мексики прошлого сезона:

"В прошлом году Феррари была очень сильна на этой трассе, поэтому я надеюсь, что решения, найденные тогда, помогут нам и сейчас. Предполагаю, что поведение болида на этой трассе будет заметно отличаться от того, к чему я привык, выступая в Мехико в предыдущие годы".

Добавим, что Льюис Хэмилтон пропустит первую практику.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Льюс Хэмилтон

