Ферстаппен пожаловался на темп Ред Булл в Мехико

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен показал лучшее время во второй практике мексиканского этапа. В то же время действующий чемпион недоволен скоростью болида, сообщает RaceFans.

"Если говорить о коротких отрезках, то на "софте" удалось проехать хороший круг. С остальным – все довольно скверно. На коротких отрезках на "медиуме" темп оказался не очень хорошим. А длинные серии стали большой проблемой – мы, кажется, имеем настоящие трудности. Так что, конечно, перед гонкой это провоцирует серьезную обеспокоенность", – рассказал нидерландский гонщик.

По словам Ферстаппена, Ред Булл нашел баланс машины. Однако, болид чемпиона не имел сцепления с трассой. На длительных отрезках практики резина перегревалась, а темп, как следствие, исчезал.

"Гонку так не выиграешь. Можно демонстрировать скорость на одном круге, но если темп нулевой, то будет крайне тяжело. Я предпочитаю быть не таким быстрым на одном круге, а быстрым в гонках", – резюмировал Ферстаппен.

К Гран-при Мексике нидерландец подошел с тремя победами на четырех этапах. В случае триумфа в Мехико Ферстаппен окончательно вернется в чемпионскую гонку с пилотами Макларен. В настоящее время в активе пилота 306 очков и третье место в зачете.

Напомним, ранее Ферстаппен повторил призовое достижение другого четырехкратного чемпиона мира.

