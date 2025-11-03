Марко раскрыл вклад Ферстаппена в прогресс Ред Булл

Без нидерландца улучшений не было бы.

Советник конюшни Ред Булл Хельмут Марко объяснил поступь команды в течение сезона-2025 изменением подхода к работе с болидом. Инженеры теперь отдают предпочтение обратной связи от чемпиона Макса Ферстаппена, сообщает RacingNews365.

"Все внесенные изменения и адаптации оптимально заработали. Это и есть причина, по которой наша машина стала конкурентнее. И слово Макса в обсуждении технических вопросов имеет большой вес, учитывая его опыт.

Для нас было важно, чтобы инженеры стали больше прислушиваться к Максу. Они и раньше прислушивались к нему, но не настолько. Имею в виду, что раньше они больше полагались на данные симулятора и вычислительной гидродинамики. Теперь же Макс говорит инженерам, что нам нужно делать с машиной, чувствует себя увереннее за рулем болида, управление которым становится проще. Стал шире и рабочий диапазон настроек болида", – заявил функционер.

Начиная с Гран-при Нидерландов Ферстаппен завершил на подиуме 6 этапов подряд. В частности он выиграл гонки в Италии, Азербайджане и США. Нидерландец вернулся в борьбу за титул с пилотами Макларен.

