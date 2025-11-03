iSport.ua
Марко раскрыл вклад Ферстаппена в прогресс Ред Булл

Без нидерландца улучшений не было бы.
Сегодня, 16:42       Автор: Антон Федорцив
Хельмут Марко та Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool
Хельмут Марко та Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool

Советник конюшни Ред Булл Хельмут Марко объяснил поступь команды в течение сезона-2025 изменением подхода к работе с болидом. Инженеры теперь отдают предпочтение обратной связи от чемпиона Макса Ферстаппена, сообщает RacingNews365.

"Все внесенные изменения и адаптации оптимально заработали. Это и есть причина, по которой наша машина стала конкурентнее. И слово Макса в обсуждении технических вопросов имеет большой вес, учитывая его опыт.

Для нас было важно, чтобы инженеры стали больше прислушиваться к Максу. Они и раньше прислушивались к нему, но не настолько. Имею в виду, что раньше они больше полагались на данные симулятора и вычислительной гидродинамики.

 

 

Теперь же Макс говорит инженерам, что нам нужно делать с машиной, чувствует себя увереннее за рулем болида, управление которым становится проще. Стал шире и рабочий диапазон настроек болида", – заявил функционер.

Начиная с Гран-при Нидерландов Ферстаппен завершил на подиуме 6 этапов подряд. В частности он выиграл гонки в Италии, Азербайджане и США. Нидерландец вернулся в борьбу за титул с пилотами Макларен.

К слову, австралиец Оскар Пиастри получил совет по чемпионской борьбе от бывшего гонщика Ральфа Шумахера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен Гельмут Марко

