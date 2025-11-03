Ральф Шумахер дал совет Пиастри относительно борьбы за титул

Бывший пилот Джордан, Уильямс и Toyota Ральф Шумахер оценил положение гонщика Макларен Оскара Пиастри. Эксперт посоветовал претенденту на титул сосредоточиться на собственных выступлениях, сообщает GPblog.

"Плотность борьбы стала невероятной. Многие могут изменить мелочи – настройки машины, шины, условия на трассе. В Мексике было очень скользко. Если гонщик не имеет чувства и уверенности в машине, то это станет проблемой. Оскар в гонке показал лучший темп, но кардинально изменить ситуацию не получилось", – прокомментировал немец итог предыдущего этапа.

В свою очередь Шумахер верит в шансы Пиастри на чемпионство. Для победы в конкуренции с напарником по команде Ландо Норрисом и пилотом Ред Булл Максом Ферстаппеном австралийскому гонщику следует избегать сплетен.

"Сейчас ему нужно сосредоточиться на собственной работе и меньше беспокоиться о том, что команда якобы кому-то отдает предпочтение – такие слухи я считаю абсолютным бредом. Команде все равно, кто будет побеждать, главное, чтобы один из гонщиков стал чемпионом. Лучший вариант, если они займут первое-второе места. Кто впереди – не имеет значения", – заявил эксперт.

Перед Гран-при Сан-Паулу лидером общего зачета стал Норрис (357 очков). А в активе Пиастри только на пункт меньше. Третьим в списке претендентов идет действующий чемпион Ферстаппен (321 балл).

Тем временем экс-владелец Формулы-1 Берни Экклстоун нашел новый чемпионат для немецкого пилота Мика Шумахера.

