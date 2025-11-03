Легендарная конюшня сменит логотип и название на новый сезон

Британская конюшня Уильямс анонсировала изменение полного названия и эмблемы. В следующем сезоне команда будет называться Atlassian Williams F1 Team, сообщает официальный сайт конюшни.

В этом году Уильямс носит название Atlassian Williams Racing. Словосочетание Уильямс Рейсинг в названии конюшня начала использовать с 2014 года. Историческое название команды – Williams Grand Prix Engineering.

Заметное изменение произойдет в дизайне логотипа. Уильямс вернет наклоненную букву W в стиле первой эмблемы команды. Британская конюшня была основана в 1977 году Фрэнком Уильямсом.

A rich history, being reimagined for our future 🤩 pic.twitter.com/nBBXNpsa8m — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) November 3, 2025

