Пилот Феррари рассказал о своём прогрессе после летней паузы.

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон рассказал о том, как продвигается его прогресс в команде после летней паузы в чемпионате.

В целом по сезону, думаю, что мы видим большой прогресс, особенно с моей стороны после летнего перерыва. Небольшие корректировки, которые я внес в свой подход и работу с ребятами, действительно начали приносить результаты.

"Я чувствую себя в машине гораздо лучше — кажется, что с каждым уикендом становится всё увереннее. К этому моменту было непросто дойти, но прогресс требует времени. Воспринимаю этот год как этап закладки фундамента.

Каждый трек, куда я приезжаю, — это первый, на котором я выступаю за рулём Феррари, с этой машиной, с её особенностями и стилем пилотирования, отличающимся от того, к чему я привык в предыдущие годы", — сказал Льюис.

