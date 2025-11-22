iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном

Вокруг нидерландца будут строить новую команду.
Вчера, 20:57       Автор: Антон Федорцив
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool
Конюшню Ред Булл ждут большие кадровые изменения. Три из четырех инженеров бригады Макса Ферстаппена уйдут из команды в конце сезона, сообщает De Telegraaf.

"Красные быки" будут искать новых инженеров по системам управления и по эксплуатации, а также моториста. Сейчас эти должности занимают Майкл Мэннинг, Том Харт и Дэвид Март соответственно. Последние двое перейдут в Уильямс и Ауди.

Рядом с Ферстаппеном останется гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе. Ранее Ред Булл покинул главный механик болида нидерландского пилота Ли Стивенсон.

Напомним, ранее Ферстаппен прокомментировал результат квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

