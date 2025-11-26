Ферстаппен озвучил ожидания от Гран-при Катара

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен рассказал о планах на предпоследний этап сезона-2025. Нидерландец раскрыл подход конюшни к очередному гран-при этого года, сообщает Verstappen.com.

"После этапа в Лас-Вегасе наше отставание по очкам сократилось, но при подготовке к Гран-при Катару мы сохраняем прежний подход. Мы будем разбираться с каждой гонкой отдельно.

Каждый уикенд мы нацелены заработать как можно больше очков. Мы стараемся добиться максимальной эффективности от машины – именно так настроены действовать в Катаре. В программу уикенда входит спринт, а это шанс набрать еще больше очков, поэтому мы должны действовать идеально", – заявил четырехкратный чемпион мира.

Ферстаппен назвал трассу в Лусаиле сложной. В частности, жара выведет на первый план работу с резиной. Отдельным вызовом для Ред Булл нидерландский гонщик упомянул обязательные два пит-стопа.

Ферстаппен догнал по очкам пилота Макларен Оскара Пиастри. Оба набрали по 366 пунктов. Лидер общего зачета – Ландо Норрис из Макларен (390 очков).

К слову, немец Себастьян Феттель выделил преимущество Ферстаппена в чемпионской борьбе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!