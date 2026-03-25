ФИА изучит антикрыло Мерседес

ФИА изучит переднее антикрыло Мерседес после поданной жалобы, пишет Motorsport.

Как утверждается, запрос в ФИА отправила Феррари, считающая, что немецкая команда нарушает регламент.

Напомним, что нынешнее крыло Мерседес закрывается в две стадии при переходах режимов для прямых и поворотов.

Первая стадия укладывается в разрешенные реглмаентом 400 мс, однако далее проходит вторая стадия, полностью закрывающая элемент.

Считается, что за счет этого Мерседес сумел сгладить перенос баланса и улучшить управляемость на повороте.

Ранее также сообщалось, что Алонсо пропустит практику в Сузуке.

