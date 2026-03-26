Мерседес под подозрением? ФИА вынесла окончательный вердикт об антикрыле

ФИА встала на сторону Мерседеса в конфликте с Феррари.

Накануне Гран-при Японии Феррари подала жалобу против Мерседеса касательно нынешнего крыла.

Скудерия заявила, что немецкая команда нарушает регламент, поскольку их нынешнее крыло закрывается в две стадии при переходе между режимами для прямых и поворотов, тем самым укладываясь в разрешённые регламентом 400 мс.

Однако в ФИА проверили переднее антикрыло Мерседеса. Команда согласилась с тем, что они не укладываются в миллисекундный лимит на переключение, и заявила, что изъявила желание как можно быстрее исправить проблему.

Из-за этого ФИА приняла аргументы команды и сочла, что никакого нарушения правил не было, и дала Мерседесу время исправиться, пишет Autosport.

К слову, ФИА оптимизирует правила квалификации на Гран-при Японии.

