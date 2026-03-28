Хэмилтон отмечает проблемы с управлением на Сузуке

Подвел итоги квалификации к Гран-при Японии
Сегодня, 13:30       Автор: Валентина Чорноштан
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон рассказал об управлении болидом на Сузуке.

"Машину чуть сорвало из-за избыточной поворачиваемости, что полностью изменило алгоритм работы силовой установки. Так что да, это явно не лучшее положение. Ведь в такой ситуации, успев поймать машину, ты должен иметь возможность ехать дальше с той же скоростью. И вот в этом новый технический регламент работает не лучшим образом.

Также семикратный чемпион поделился ожиданиями от предстоящей гонки:

"Я правда понятия не имею, какими теперь будут гонки на Сузуке. В гоночном темпе я пока ни с кем рядом не ездил на тренировках. Обычно на этой трассе не так много обгонов, так что я думаю, что их будет меньше, чем в первых гонках. Хотя я надеюсь, что обгоны всё же будут", - заявил он.

К слову, ранее об этом треке высказался пилот Мерседес, которому удалось взять поул на Гран-при Японии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Льюс Хэмилтон

