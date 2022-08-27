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Норрис - об уходе Риккардо: Я ему не сочувствую - я не тренер и не должен помогать ему

Никакого сожаления по отношению к напарнику по команде со стороны британца.
Сегодня, 20:50
Даниэль Риккардо и Ландо Норрис / Getty Images
Даниэль Риккардо и Ландо Норрис / Getty Images
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Несколькими днями ранее МакЛарен объявил о расторжении контракта Даниэля Риккардо - австралиец не будет выступать за команду из Уокинга в 2023 году.

Когда Ландо Норриса спросили, сочувствует ли он Риккардо и его проблемам, учитывая, что австралиец ранее преуспевал в Ред Булл и Рено, британец ответил достаточно жестко.

"Мне не хотелось бы об этом говорить, но я бы сказал, что нет", - цитирует Норриса Motorsport Week. "Люди, вероятно, возненавидят меня за то, что я говорю это, но это сложно, потому что я никогда не знаю, столкнусь ли я с этим в будущем с этой машиной, в другой командой или с чем-то еще, поэтому я никогда не хочу противоречить себе".

"Это не моя работа — сосредотачиваться на ком-то другом. Я не тренер, я здесь не для того, чтобы помогать и заниматься такими вещами. Я здесь, чтобы показать себя с лучшей стороны. Кроме того, если я не буду хорошо выступать в течение нескольких лет, это может стать концом моей карьеры".

По итогам квалификации в Бельгии Ландо Норрис занял 10-е место, в то время как Даниэль Риккардо квалифицировался 11-м. Но из-за всех штрафов Норрис будет стартовать 18-м, а Риккардо - 7-м.

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