iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Гран-при Бельгии. Обзор гонки

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов заезда на трассе Спа-Франкоршам.
Вчера, 23:26
Гран-при Бельгии / Getty Images
Гран-при Бельгии / Getty Images
0 0 0

В воскресенье, 28 августа, на треке Спа-Франкоршам состоялся четырнадцатый этап Формулы 1 нынешнего сезона - Гран-при Бельгии.

По итогам 44 кругов победу праздновал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, который сумел прорваться с 14-го стартового места. Компанию на подиуме ему составили его напарник по команде Серхио Перес, финишировавший вторым, и представитель Феррари Карлос Сайнс, который довольствовался бронзой.

Обзор гонки

Читай также: Ферстаппен: Техническая директива ФИА плохо, очень плохо на нас повлияла

ТОП-10 Гран-при Бельгии

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
2. Серхио Перес (Ред Булл);
3. Карлос Сайнс (Феррари);
4. Джордж Расселл (Мерседес);
5. Фернандо Алонсо (Альпин);
6. Шарль Леклер (Феррари);
7. Эстебан Окон (Альпин);
8. Себастьян Феттель (Астон Мартин);
9. Пьер Гасли (Альфа Таури);
10. Алекс Албон (Уильямс).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем сезона, личным зачетом пилотов и положением команд в кубке Конструкторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 феррари Ред Булл Карлос Сайнс Серхио Перес Гран-при Бельгии Макс Ферстаппен Шарль Леклер
0 0 0

Статьи по теме

Ферстаппен: Техническая директива ФИА плохо, очень плохо на нас повлияла Ферстаппен: Техническая директива ФИА плохо, очень плохо на нас повлияла
Женская сборная Украины по волейболу победила Португалию в матче отбора на ЧЕ-2023 Женская сборная Украины по волейболу победила Португалию в матче отбора на ЧЕ-2023
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Гран-при Бельгии. Обзор гонки
Гран-при Бельгии. Обзор гонки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Игровые00:45
Женская сборная Украины по волейболу победила Португалию в матче отбора на ЧЕ-2023
Украина00:37
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Украина00:15
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Вчера, 23:55
Европа23:55
Бавария готова предложить своему вратарю новый контракт, но тот может уйти
Европа23:48
ПСЖ не смог победить Монако в центральном матче тура Лиги 1
Формула 123:26
Гран-при Бельгии. Обзор гонки
Киберспорт23:17
Команда украинца FEAR вышла на отборочный турнир на Major
Европа23:10
Ноттингем Форест - Тоттенхєм 0:2 Видео голов и обзор матча АПЛ
Сборные23:01
Сборная Украины U-18 по баскетболу 3х3 драматично уступила в матче за бронзу ЧМ
Европа22:47
Левандовски оформил дубль, а Барселона разгромила Вальядолид
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK