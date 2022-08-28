Гран-при Бельгии. Обзор гонки
В воскресенье, 28 августа, на треке Спа-Франкоршам состоялся четырнадцатый этап Формулы 1 нынешнего сезона - Гран-при Бельгии.
По итогам 44 кругов победу праздновал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, который сумел прорваться с 14-го стартового места. Компанию на подиуме ему составили его напарник по команде Серхио Перес, финишировавший вторым, и представитель Феррари Карлос Сайнс, который довольствовался бронзой.
Обзор гонки
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ТОП-10 Гран-при Бельгии
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
2. Серхио Перес (Ред Булл);
3. Карлос Сайнс (Феррари);
4. Джордж Расселл (Мерседес);
5. Фернандо Алонсо (Альпин);
6. Шарль Леклер (Феррари);
7. Эстебан Окон (Альпин);
8. Себастьян Феттель (Астон Мартин);
9. Пьер Гасли (Альфа Таури);
10. Алекс Албон (Уильямс).
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем сезона, личным зачетом пилотов и положением команд в кубке Конструкторов.