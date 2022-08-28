Гран-при Бельгии. Обзор гонки

В воскресенье, 28 августа, на треке Спа-Франкоршам состоялся четырнадцатый этап Формулы 1 нынешнего сезона - Гран-при Бельгии.

По итогам 44 кругов победу праздновал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, который сумел прорваться с 14-го стартового места. Компанию на подиуме ему составили его напарник по команде Серхио Перес, финишировавший вторым, и представитель Феррари Карлос Сайнс, который довольствовался бронзой.

Обзор гонки

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ТОП-10 Гран-при Бельгии

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл);

2. Серхио Перес (Ред Булл);

3. Карлос Сайнс (Феррари);

4. Джордж Расселл (Мерседес);

5. Фернандо Алонсо (Альпин);

6. Шарль Леклер (Феррари);

7. Эстебан Окон (Альпин);

8. Себастьян Феттель (Астон Мартин);

9. Пьер Гасли (Альфа Таури);

10. Алекс Албон (Уильямс).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем сезона, личным зачетом пилотов и положением команд в кубке Конструкторов.