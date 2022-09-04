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F1TV не пощадила Риккардо, показав печальную графику

Редакторы решили привнести немного разнообразия в трансляцию гонки.
Сегодня, 20:05
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images
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Несмотря на первую за многие годы победу для команды, период Даниэля Риккардо в МакЛарене будет считаться провалом с обеих сторон. Недавно они объявили, что австралиец не будет выступать за команду из Уокинга в 2023 году, а его место в кокпите займет Оскар Пиастри.

Этап в Нидерландах у Риккардо не получился - он вылетел уже после первого сегмента квалификации, установив 18-е время.

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Учитывая все его прошлое в команде, а также приближающееся окончание карьеры в МакЛарене, редакторы трансляции на F1TV перед стартом Гран-при Нидерландов решили добавить несколько слов к статусу "Медоеда", написав "Снова страдает, МакЛарен".

К слову, сама гонка получилась примерно такой же, как и квалификация, а именно, полный провал. В то время, как его напарник Ландо Норрис приехал седьмым, Риккардо финишировал 17-м.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 макларен Даниэль Риккардо Гран-при Нидерландов
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