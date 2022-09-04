Хэмилтон извинился за свой словесный взрыв в адрес команды во время гонки

В воскресенье, 4 сентября, в Зандворте прошел Гран-при Нидерландов, победителем которого стал местный любимец Макс Ферстаппен.

В какой-то момент гонки на победу претендовал пилот Мерседес Льюис Хэмилтон. Однако из-за решения команды не менять шины во время машины безопасности он упустил не только лидерство но и место на подиуме.

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После того, как он проиграл несколько позиций, Льюис накричал на команду, сказав: "Я не могу поверить, что вы, ребята, так пр*ебались со мной, я не могу передать вам, как я сейчас зол". Немного остыв, Хэмилтон принес свои извинения команде.

"Я был на грани срыва с эмоциями, и я приношу извинения команде", - цитирует Льюиса Motorsport. "Я даже не помню, что я сказал, я просто потерялся на секунду. Но я думаю, что они знают, что все дело в страсти. Сегодня мы боролись с Ред Булл, мы были быстрыми".

"Я думаю, что без машины безопасности в финале мы бы боролись с ними за победу. Машина наконец-то заработала. Если в будущих гонках будет то же самое, мы продолжим дышать им в затылок и добьемся этой победы".

После пятнадцати проведенных этапов Льюис Хэмилтон занимает шестое место в личном зачете пилотов, имея в активе 158 очков, отставая от напарника по команде Джорджа Расселла на 30 баллов.