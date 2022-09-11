Формула 1 опубликовала окончательный вариант стартовой решетки Гран-при Италии

Лишь Шарль Леклер сохранил свою позицию после квалификации.

В воскресенье, 11 сентября, на автодроме в Монце состоится шестнадцатый этап сезона-2022 Формулы 1 - Гран-при Италии.

Результаты субботней квалификации считались промежуточными, так как было известно, что множество пилотов потеряют по нескольку десятков мест за штрафы из-за смен элементов силовой установки.

Спустя долгое время подсчетов и определения мест, Формула 1 все же выяснила, кто и откуда будет стартовать в гонке.

Стартовая решетка Гран-при Италии:

1. Шарль Леклер (Феррари);

2. Джордж Расселл (Мерседес);

3. Ландо Норрис (МакЛарен);

4. Даниэль Риккардо (МакЛарен);

5. Пьер Гасли (Альфа Таури);

6. Фернандо Алонсо (Альпин);

7. Макс Ферстаппен (Ред Булл);

8. Ник Де Врис (Уильямс);

9. Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео);

10. Николас Латифи (Уильямс);

11. Себстьян Феттель (Астон Мартин);

12. Лэнс Стролл (Астон Мартин);

13. Серхио Перес (Ред Булл);

14. Эстебан Окон (Альпин);

15. Валттери Боттас (Альфа Ромео);

16. Кевин Магнуссен (Хаас);

17. Мик Шумахер (Хаас);

18. Карлос Сайнс (Феррари);

19. Льюис Хэмилтон (Мерседес);

20. Юки Цунода (Альфа Таури).

Напомним, что Гран-при Италии начнется в 16:00 по киевскому времени.