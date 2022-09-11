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Автоспорт

Формула 1 опубликовала окончательный вариант стартовой решетки Гран-при Италии

Лишь Шарль Леклер сохранил свою позицию после квалификации.
Сегодня, 15:39
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images
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В воскресенье, 11 сентября, на автодроме в Монце состоится шестнадцатый этап сезона-2022 Формулы 1 - Гран-при Италии.

Результаты субботней квалификации считались промежуточными, так как было известно, что множество пилотов потеряют по нескольку десятков мест за штрафы из-за смен элементов силовой установки.

Спустя долгое время подсчетов и определения мест, Формула 1 все же выяснила, кто и откуда будет стартовать в гонке.

Стартовая решетка Гран-при Италии:

1. Шарль Леклер (Феррари);
2. Джордж Расселл (Мерседес);
3. Ландо Норрис (МакЛарен);
4. Даниэль Риккардо (МакЛарен);
5. Пьер Гасли (Альфа Таури);
6. Фернандо Алонсо (Альпин);
7. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
8. Ник Де Врис (Уильямс);
9. Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео);
10. Николас Латифи (Уильямс);
11. Себстьян Феттель (Астон Мартин);
12. Лэнс Стролл (Астон Мартин);
13. Серхио Перес (Ред Булл);
14. Эстебан Окон (Альпин);
15. Валттери Боттас (Альфа Ромео);
16. Кевин Магнуссен (Хаас);
17. Мик Шумахер (Хаас);
18. Карлос Сайнс (Феррари);
19. Льюис Хэмилтон (Мерседес);
20. Юки Цунода (Альфа Таури).

Напомним, что Гран-при Италии начнется в 16:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Гран-при Италии
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