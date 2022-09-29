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Автоспорт

Формула 1 проведет шесть спринтерских гонок в сезоне-2023

При этом фанаты и сами гонщики не хотели увеличения их количества.
Сегодня, 14:57
Гран-при Италии / Getty Images
Гран-при Италии / Getty Images
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Во вторник, 20 сентября, ФИА опубликовала календарь Формулы 1 на следующий сезон. Эта новость была встречена с негативом в исполнении команд и руководителей серии, так как это объявление не было с ними согласовано. 

Теперь же состоялся еще один анонс. Согласно официальному сайту Ф1, в 2023 году болельщики станут свидетелями сразу шести спринтерских гонок вместо трех, которые были последние два года.

Сильверстоун, Монца и Интерлагос приняли первое трио спринтерских соревнований в 2021 году, а Имола, Ред Булл Ринг и Интерлагос были выбраны для кампании 2022 года.

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Трассы, на которых будут проводиться спринтерские гонки в 2023 году пока не названы.

Стоит отметить, что Формула 1 хотела объявить об увеличении количества спринтов следующего сезона еще в апреле, но ФИА заблокировала данное решение.

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