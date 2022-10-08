Гран-при Японии: Ферстаппен стал лучшим в третьей практике, пилоты Феррари - в тройке
Вашему вниманию результаты третьей свободной тренировки на автодроме Судзука.
В субботу, 8 октября, на автодроме Судзука состоялась третья практика Гран-при Японии Формулы 1.
Лучшее время по итогам третьей свободной тренировки продемонстрировал лидер нынешнего чемпионата Макс Ферстаппен (1:30.671) из Ред Булл.
Читай также: Гран-при Японии: Пилоты Мерседес возглавили вторую практику, Ферари провалилась
Второй результат показал пилот Феррари Карлос Сайнс (+0.294), а замкнул тройку его напарник по команде Шарль Леклер (+0.309).
Гран-при Японии. Третья практика
Напомним, что квалификация Гран-при Японии пройдет в субботу, 8 октября, а сама гонку состоится в воскресенье, 9 октября.
На ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в кубке Конструкторов.