Гран-при Японии: Ферстаппен стал лучшим в третьей практике, пилоты Феррари - в тройке

В субботу, 8 октября, на автодроме Судзука состоялась третья практика Гран-при Японии Формулы 1.

Лучшее время по итогам третьей свободной тренировки продемонстрировал лидер нынешнего чемпионата Макс Ферстаппен (1:30.671) из Ред Булл.

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Второй результат показал пилот Феррари Карлос Сайнс (+0.294), а замкнул тройку его напарник по команде Шарль Леклер (+0.309).

Гран-при Японии. Третья практика

Источник: twitter.com/F1

Напомним, что квалификация Гран-при Японии пройдет в субботу, 8 октября, а сама гонку состоится в воскресенье, 9 октября.

На ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в кубке Конструкторов.