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Автоспорт

Ферстаппен получил предупреждение за инцидент с Норрисом и сохранил поул Гран-при Японии

Пилот Ред Булл будет стартовать в гонке во главе пелотона.
Сегодня, 12:31
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images
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Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен не потеряет поул-позицию на Гран-при Японии Формулы 1.

Накануне лидер чемпионата в ходе третьего сегмента квалификации, пытаясь ускориться, едва не спровоцировал столкновение с представителем Макларен Ландо Норрисом, из-за чего оба гонщика были вызваны к стюардам.

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Как сообщает официальный сайт FIA, после объяснений обоих пилотов в итоге было принято решение ограничиться официальным предупреждением Ферстаппену.

Стюарды мотивировали это тем, что действия нидерландского гонщика не были умышленными, а также ранее в подобных инцидентах виновному пилоту давали предупреждение.

Напомним, что гонка Гран-при Японии состоится в воскресенье, 9 октября, и начнется в 08:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ред Булл Гран-при Японии Макс Ферстаппен Ландо Норрис
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