Алонсо - об инциденте с Оконом: Еще одна гонка и все закончится

Испанец отчаянно ждет завершения сезона, после чего он расстанется с Альпин и своим напарником.

В субботу, 12 ноября, в Сан-Паулу на Интерлагосе состоялся последний спринт этого сезона, победителем которого стал пилот Мерседес Джордж Расселл.

На первом круге произошел очередной инцидент между гонщиками Альпин Эстебаном Оконом и Фернандо Алонсо, в результате чего испанец сломал себе переднее антикрыло, из-за чего был вынужден заехать на пит-стоп. К тому же стюарды наградили его 5-секундным штрафом.

Сам Нандо признал свою вину, однако при этом он ясно дал понять, что уже устал от битв со своим напарником.

"Еще одна гонка и все закончится...Наконец-то", - цитирует Алонсо Motorsport.

Напомним, что в 2023 году Фернандо Алонсо перейдет в Астон Мартин, где станет напарником Лэнса Стролла.