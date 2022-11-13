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Алонсо - об инциденте с Оконом: Еще одна гонка и все закончится

Испанец отчаянно ждет завершения сезона, после чего он расстанется с Альпин и своим напарником.
Сегодня, 15:30
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

В субботу, 12 ноября, в Сан-Паулу на Интерлагосе состоялся последний спринт этого сезона, победителем которого стал пилот Мерседес Джордж Расселл.

На первом круге произошел очередной инцидент между гонщиками Альпин Эстебаном Оконом и Фернандо Алонсо, в результате чего испанец сломал себе переднее антикрыло, из-за чего был вынужден заехать на пит-стоп. К тому же стюарды наградили его 5-секундным штрафом.

Сам Нандо признал свою вину, однако при этом он ясно дал понять, что уже устал от битв со своим напарником.

"Еще одна гонка и все закончится...Наконец-то", - цитирует Алонсо Motorsport.

Напомним, что в 2023 году Фернандо Алонсо перейдет в Астон Мартин, где станет напарником Лэнса Стролла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Гран-при Бразилии Альпин

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