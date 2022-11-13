Расселл выиграл спринт на Гран-при Бразилии

В Сан-Паулу на автодроме Интерлагос состоялась спринтерская гонка Гран-при Бразилии Формулы 1.

Выиграл заезд пилот Мерседес Джордж Расселл (30:11.307). Второй результат продемонстрировал представитель Феррари Карлос Сайнс (+3.995), а замкнул тройку партнер победителя по команде Льюис Хэмилтон (+4.492).

Действующий чемпион нынешнего сезона Макс Ферстаппен (+10.494) из Ред Булл стал четвертым, а сенсационный победитель квалификации Кевин Магнуссен (+28.768) из Хаас финишировал восьмым.

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Стоит отметить, что на стартовой решетке основной гонки Гран-при Бразилии из-за штрафа Карлос Сайнс потеряет пять позиций. Также на три места опустится пилот Альпин Фернандо Алонсо.

Гран-при Бразилии. Результаты спринта

Источник: twitter.com/F1

Напомним, что основная гонка Гран-при Бразилии состоится в воскресенье, 13 ноября, и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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