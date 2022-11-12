Магнуссен сенсационно выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Ферстаппен стал вторым

В Сан-Паулу на автодроме Интерлагос состоялась квалификация Гран-при Бразилии Формулы 1.

Лучшее время по итогам заездов сенсационно продемонстрировал пилот Хааса Кевин Магнуссен (1:11.674) и начнет субботний спринт с первой позиции. Этот поул стал для датского гонщика первым в карьере и первым в истории для команды Хаас.

Магнуссен показал лучшее время в заключительном сегменте квалификации, после чего пилот Мерседес Джордж Расселл вылетел в гравий, а сессия была остановлена красными флагами. Когда заезды возобновили, над трассой усилился дождь и уже никто из пилотов не смог улучшить свои результаты, а время датчанина осталось первым.

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Магнуссен на 0,2 секунды опередил уже действующего чемпиона нынешнего сезона Макса Ферстаппена (+0.203) из Ред Булл, который стал вторым. Замкнул тройку пилот Мерседес Джордж Расселл (+0.385).

Гран-при Бразилии. Результаты квалификации

Источник: twitter.com/F1

Напомним, что в субботу, 12 ноября, состоится спринт, а основная гонка Гран-при Бразилии пройдет в воскресенье, 13 ноября.

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