Болиды, чемпионат мира, сон - в таком порядке: пилоты Феррари следят за ЧМ-2022
В воскресенье, 20 ноября, гонкой в Абу-Даби завершился сезон Формулы 1 2022 года.
Но несмотря на это команды вернулись на трассу Яс Марина, где пилоты проводят тестовые заезды перед следующей кампанией.
И это совсем не мешает некоторым гонщикам следить за проходящим на катарских футбольных полях чемпионатом мира. Карлос Сайнс из Феррари у себя в Instagram показал, что после дня тестов он смотрит мундиаль, поддерживая сборную Испании.
Вместе с ним следит за событиями турнира его напарник Шарль Леклер. Хотя слежением это назвать сложно - монегаск попросту уснул на втором самом результативном поединке чемпионата мира.
Стоит отметить, что Сайнс является огромным поклонником футбола. Испанец поддерживает мадридский Реал. На недавнем Гран-при Бразилии в боксы Скудерии зашел легендарный Роберто Карлос, который подарил гонщику именную футболку "бланкос".
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Напомним, что по информации Forbes, Макс Ферстаппен обошел Льюиса Хэмилтона в рейтинге самых высокооплачиваемых пилотов Формулы 1 - оба представителя Феррари попали в ТОП-10.