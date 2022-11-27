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Автоспорт

Феррари намерена заменить Бинотто, чтобы удержать Леклера

Итальянцы боятся, что неудачи на трассе заставят Шарля подумать о смене команды.
Сегодня, 21:25
Маттиа Бинотто и Шарль Леклер / Getty Images
Маттиа Бинотто и Шарль Леклер / Getty Images

В последние несколько дней в зарубежных СМИ активно появляются новости о том, что Маттиа Бинотто покинет Феррари.

Это должно было произойти еще до конца этой недели, однако стороны все никак не согласуют условия разрыва сотрудничества.

Как сообщает Formula Passion, президент Феррари Джон Элканн решился убрать Бинотто с поста руководителя Скудерии в том числе из-за страха потерять своего лидера Шарля Леклера.

По информации источника, монегаск не скрывает своего интереса перейти в Мерседес, когда Льюис Хэмилтон завершит карьеру.

Читай также: Бинотто уйдет из Феррари из-за недостатка доверия со стороны президента команды

В связи с этим итальянцы хотят заменить Бинотто Фредериком Вассером, с которым Леклер работал в Альфа Ромео, когда он только попал в Формулу 1. Считается, что Вассер может стать тем фактором, который удержит Шарля в команде.

Напомним, что контракт Шарля Леклера с Феррари действует до конца 2024 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Шарль Леклер Маттиа Бинотто

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