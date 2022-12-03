Ауди готовится к Ф1, начав строительство центра по разработке силовых установок

В 2026 году в Формуле 1 появится новый моторист.

Недавно Заубер, ныне выступающий под именем Альфа Ромео, объявил, что в 2026 году команда начнет сезон с новым партнером, которым станет Ауди.

До того момента осталось чуть больше трех лет, а потому немецкий автопроизводитель начал подготовку к присоединению к Формуле 1.

Как сообщает Autosport, Ауди начала строительство здания, которое станет пристройкой к существующему заводу. Здание получило название F7.2.

Сооружение площадью 3000 квадратным метров станет центром, где будет разрабатываться силовая установка под новый регламент. Для данного проекта уже было нанято 220 человек, а к середине 2023 года компания ожидает, что количество сотрудников возрастет до 300 человек.

Ожидается, что строительство завершится в 2024 году, однако первые активности будут проведены уже в следующем году.

Напомним, что новый регламент был согласован, однако далеко не все его еще подписали. На данный момент главным камнем преткновения стала Феррари, не желающая подписывать изменения из-за потенциального увеличения расширения Ред Булл, который хочет производить собственные моторы.