Хорнер - о Риккардо: С нами он добился успеха, но затем решил сделать глупость и ушел

В 2023 году Даниэль Риккардо вернется в Ред Булл в статусе резервного пилота. Руководитель "быков" Кристиан Хорнер считает, что австралиец допустил грубейшую ошибку, решив уйти из команды после 2018 года.

"Даниэль присоединился к нам еще подростком. Он вырос в нашей команде", — цитирует Хорнера RaceFans.net. "Здесь, с нами, он добился большого успеха, а потом он пошел и сделал какую-то глупость - ушел выступать за несколько других команд. Это так и не сработало".

"Даниэль - замечательная личность. Мы чувствовали, что было бы правильно вернуть его в команду — и, конечно же, у него самая широкая улыбка в Ф1. Он сможет вернуться к веселью и заново открыть для себя удовольствие от работы гонщиком Формулы 1, а не испытывать стресс, который у него был в последние пару лет".

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Риккардо в составе Ред Булл завоевал семь побед, включая невероятную гонку в Монако 2018 года, когда его болид по ходу заезда потерял 25% мощности.

Однако по окончанию того сезона "Медоед" решил покинуть команду. За следующие четыре года (по два в Рено и МакЛарен) он лишь раз одержал победу (Монца-2021).