"Подходы разные, результат один и тот же": советник Ред Булл сравнил Феттеля и Ферстаппена

Макс Ферстаппен прервал чемпионскую засуху Ред Булл, завоевав для команды первый титул со времен Себастьяна Феттеля.

В свое время уже бывший пилот Формулы 1 четыре года подряд становился чемпионом. На счету Макса пока что только два титула.

Советник Ред Булл Гельмут Марко сравнил подходы обоих чемпионов, подчеркнув, что и в первом, и во втором случаях результат был один и тот же - победа.

"У одного более аналитический подход, другой в большей степени полагается на ощущения. Но суть в том, что результат одинаков", - цитирует Марко Motorsport Total.

"Да, у Макса меньше титулов, но он моложе. Может, он даже выиграет четыре чемпионства. Слава богу, что мы получили возможность работать с ними обоими, а также предоставили им подходящую технику".

Пока команды готовятся к новому сезону, Мерседес запустил мотор болида 2023 года - уже можно услышать, как он будет звучать на трассах следующей кампании.