Мерседес первым запустил мотор болида 2023 года

"Серебряные стрелы" решили не ждать начало нового года и сразу опубликовали звук двигателя W14.

Месяц назад завершился удивительный сезон 2022 года, по итогам которого многолетний гегемон Формулы 1 Мерседес занял лишь третье место в кубке Конструкторов.

Всю вторую половину кампании команда уменьшала свое отставание от Ред Булл и Феррари. В итоге на Гран-при Бразилии "серебряные стрелы" умудрились оформить дубль с победой Джорджа Расселла.

В своих социальных сетях Мерседес опубликовал короткое видео, в котором запечатлен запуск мотора болида 2023 года, который получил имя W14.

W14's first words! 🤩



Firing up our 2023 @F1 car... pic.twitter.com/6delOaaE4H — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 22, 2022

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По завершению прошлого сезона руководитель немецкой команды Тото Вольфф подвел итоги, заявив, что они поставят болид W13 на ресепшене своих баз в Брэкли и Бриксуэрте в качестве страшного напоминания.