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Автоспорт

Мерседес поставит болид 2022 года на базах в Брэкли и Бриксворте в качестве страшного напоминания

Это должно стать отличной мотивацией для всех сотрудников, чтобы подобный сезон больше не повторился.
Вчера, 23:14
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Перед стартом сезона-2022 фанаты Мерседеса были довольно сдержанными, так как все прекрасно понимали, что со сменой регламента может произойти и смена расклада сил в пелотоне.

Так оно и произошло: первую часть сезона вплоть до летнего перерыва "серебряные стрелы" стабильно проигрывали и Ред Булл, и Феррари, довольствуясь третьим местом в кубке Конструкторов.

К тому же на команду сильно давил Льюис Хэмилтон, постоянно жаловавшийся на галопирование болида. Ближе к концу сезона немецкая команда начала возвращаться в битву лидеров, даже завоевала победу на Гран-при Бразилии.

Руководитель Мерседес Тото Вольфф после гонки в Абу-Даби заявил, что они специально установят болид W13 2022 года на ресепшене своих баз, чтобы напоминать всем об этом ужасном опыте.

"Мы собираемся поставить эти болиды на ресепшене в Брэкли и Бриксворте, чтобы каждый божий день напоминать нам, насколько это может быть сложно", — цитирует Вольффа WTF1.

Тото Вольфф
Тото Вольфф

"Это сезон закаливания характера, не разовая акция, а полноценный сезон. Но мы продолжали усердно работать — двигатель работал очень хорошо, и я горжусь тем, чего мы сумели достичь".

"Что касается шасси, то плохих моментов было больше, чем хороших. Но хорошие моменты были впечатляющими, как неделю назад (в Бразилии) - это дало нам почувствовать, насколько хорошим оно может быть, и теперь мы просто движемся вперед к следующему году. Это сыро, это плохо, и это нормально, но в следующем году мы вернемся".

В итоге Мерседес в последней гонке чемпионата не смог обойти Феррари в борьбе за второе место кубка Конструкторов - этому явно не помог сход Хэмилтона под конец заезда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон Тото Вольфф

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