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Пилот Альфа Ромео: Меня судили по национальности, но очко в дебютной гонке все изменило

Чжоу Гуаньюй рассказал, как удачный старт в Формуле 1 сумел изменить мнение людей, критиковавших его из-за того, что он китаец.
Сегодня, 20:59
Чжоу Гуаньюй / Getty Images
Чжоу Гуаньюй / Getty Images

Чжоу Гуаньюй стал единственным дебютантом Формулы 1 в сезоне-2022. Отсутствие опыта не помешало ему неплохо начать свою карьеру в королевских гонках.

Однако, по словам 23-летнего китайца, во время межсезонья он испытал не самые приятные чувства, когда люди начали судить его из-за национальности.

Все изменила удачная дебютная гонка в Бахрейне, где пилот Альфа Ромео финишировал в очках, приехав десятым. Гуаньюй отметил, что именно данный факт во многом изменил представление людей о нем.

"Это было очень важно из-за всего того, с чем я столкнулся во время межсезонья", - цитирует Чжоу Autosport. "Когда было объявлено о моем переходе, многие люди, которые даже не знали меня, судили по национальности. Ты сражаешься за свою мечту, а комментарии были не самыми приятными".

"Я очень благодарен за то, что провел свою первую гонку и заработал очко – я оставил это позади. Я высказался на трассе, что многое для меня значило, так как все эти люди стали менять свое мнение. Они начали понимать и лучше узнавать меня".

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Он также заявил, что новость о его продлении на 2023 год аудитория восприняла уже совсем по-другому.

Прошлый сезон Чжоу Гуаньюй завершил на 18-м месте личного зачета, заработав 6 очков (10-е место в Бахрейне и Италии, а также 8-е место в Канаде).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альфа Ромео Чжоу Гуаньюй

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