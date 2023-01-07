В Макларен определились с датой презентации болида

Команда Макларен Ф1 стала пятым коллективом, наконец решившим, когда проведет презентацию болида.

MCL37 покажут болельщикам 13 февраля в технологическом центре Макларена, об этом команда сообщила в своем Twitter.

Did you spot it? 😉 Launch is coming.



See you on 13 February, team! pic.twitter.com/Y4xqvIiSDP — McLaren (@McLarenF1) January 6, 2023

Напомним, что в этот же день запланирована демонстрация нового болида от Астон Мартин, поэтому зрителям Формулы-1 придется выбирать своего фаворита.

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