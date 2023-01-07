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Автоспорт

В Макларен определились с датой презентации болида

Команда решила бросить вызов Астону Мартину.
Сегодня, 10:03
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Команда Макларен Ф1 стала пятым коллективом, наконец решившим, когда проведет презентацию болида.

MCL37 покажут болельщикам 13 февраля в технологическом центре Макларена, об этом команда сообщила в своем Twitter.

Напомним, что в этот же день запланирована демонстрация нового болида от Астон Мартин, поэтому зрителям Формулы-1 придется выбирать своего фаворита.

С датами презентаций болидов других команд вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Астон Мартин

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