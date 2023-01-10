iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Риккардо: В каком-то смысле рад, что не получил место в топ-команде на 2023 год

Австралиец рассказал об эмоциональном выгорании и шансах остаться на стартовой решетке в 2023 году.
Сегодня, 20:56
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Даниэль Риккардо начнет сезон-2023 в качестве резервного пилота Ред Булл, утратив роль боевого пилота.

В недавнем выпуске подкаста Формулы 1 Beyond The Grid его спросили, была ли у него возможность все же остаться за рулем болида в 2023 году, прежде чем он согласился на роль резервиста.

"Было пару раз, когда со мной связывалась Феррари. Но если говорить о месте за рулем, то Гюнтер Штайнер (Хаас) говорил со мной и все такое", - цитирует Рика официальный сайт Ф1.

"Чем больше дней проходило, становилось все более и более ясно, что речь идет не о том, какой телефонный звонок я получал - речь шла о том, что я признал, что просто не хочу участвовать в соревнованиях в следующем году".

"Так что, в некотором смысле я рад, что, скажем, топ-команда не обратилась ко мне, потому что это одна из тех ситуаций, когда ты чувствуешь: "О, я должен подписать это". Но тогда, глубоко в душе, я просто хотел немного дистанцироваться".

Читай также: Хорнер поддержит решение Феттеля вернуться в Формулу 1, даже в роли руководителя

Напомним, что МакЛарен разорвал контракт с Даниэлем Риккардо, выплатив тому компенсацию. В итоге его место в 2023 году займет другой австралиец - Оскар Пиастри, который со скандалом покинул Альпин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Даниэль Риккардо

Статьи по теме

Хорнер поддержит решение Феттеля вернуться в Формулу 1, даже в роли руководителя Хорнер поддержит решение Феттеля вернуться в Формулу 1, даже в роли руководителя
Ферстаппен: Не понимаю, почему мы с Хэмилтоном постоянно врезаемся Ферстаппен: Не понимаю, почему мы с Хэмилтоном постоянно врезаемся
Формула 1. Презентации болидов 2023 года: МакЛарен и Астон Мартин разделят одну дату Формула 1. Презентации болидов 2023 года: МакЛарен и Астон Мартин разделят одну дату
Феррари по глупой причине не попала на собрание мотористов Феррари по глупой причине не попала на собрание мотористов
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии
Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

Украина23:24
Трансферы УПЛ: зимние переходы всех команд чемпионата Украины
Другие страны23:23
Когда зарплата позволяет: Роналду будет платить 250 тысяч фунтов в месяц за аренду 17 комнат саудовского отеля
Европа22:58
Цыганков заинтересовал португалський гранд
Европа22:54
Владельцы ПСЖ не собираются приобретать Ливерпуль или Манчестер Юнайтед
Формула 122:28
"Все дело в деньгах": Андретти обвинил команды Формулы 1 в жадности
Европа22:19
Джеррард - в шорт-листе кандидатов на пост наставника сборной Польши
Европа21:46
За Манчестер Юнайтед в кубке лиги дебютируют два игрока: одному 17 лет, второму - 36
Футбол21:36
Ньюкасл предложил контракт немецкому вундеркинду
Европа21:26
Алле впервые сыграл в матче после того, как у него диагностировали рак яичек
Киберспорт21:12
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: Monesy стал 7-ым
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK