Риккардо: В каком-то смысле рад, что не получил место в топ-команде на 2023 год

Даниэль Риккардо начнет сезон-2023 в качестве резервного пилота Ред Булл, утратив роль боевого пилота.

В недавнем выпуске подкаста Формулы 1 Beyond The Grid его спросили, была ли у него возможность все же остаться за рулем болида в 2023 году, прежде чем он согласился на роль резервиста.

"Было пару раз, когда со мной связывалась Феррари. Но если говорить о месте за рулем, то Гюнтер Штайнер (Хаас) говорил со мной и все такое", - цитирует Рика официальный сайт Ф1.

"Чем больше дней проходило, становилось все более и более ясно, что речь идет не о том, какой телефонный звонок я получал - речь шла о том, что я признал, что просто не хочу участвовать в соревнованиях в следующем году".

"Так что, в некотором смысле я рад, что, скажем, топ-команда не обратилась ко мне, потому что это одна из тех ситуаций, когда ты чувствуешь: "О, я должен подписать это". Но тогда, глубоко в душе, я просто хотел немного дистанцироваться".

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Напомним, что МакЛарен разорвал контракт с Даниэлем Риккардо, выплатив тому компенсацию. В итоге его место в 2023 году займет другой австралиец - Оскар Пиастри, который со скандалом покинул Альпин.