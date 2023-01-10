"Все дело в деньгах": Андретти обвинил команды Формулы 1 в жадности

При этом Майкл отметил, что у него есть два крепких союзника среди команд королевских гонок.

В эксклюзивном интервью для Forbes Майкл Андретти высказался по поводу сопротивления, которое многие руководители команд предпринимают, чтобы его команда, поддерживаемая Кадиллаком, не была допущена к участию в чемпионате мира Формулы 1.

"Все дело в деньгах", — сказал Андретти. "Во-первых, они думают, что потеряют одну десятую своего призового фонда, но они также становятся очень жадными, думая, что мы заберем всех американских спонсоров".

"Все дело в жадности и взгляде на себя, а не на том, что лучше для общего роста серии".

Андретти сказал, что Зак Браун из МакЛарена — один из его лучших друзей, и он твердо поддерживает его усилия, направленные на то, чтобы помочь создать новую команду "Королевы автоспорта".

Зак Браун, Майкл Андретти и Райан Уокиншоу

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"Зак хочет сделать все возможное, чтобы помочь нам попасть в Формулу 1. Альпин тоже этого хочет. Зак Браун и Альпин — два очень хороших союзника. Зак меня очень поддерживает".

"Он отличный друг и союзник. Он дает мне советы и готов помочь. Мы помогаем друг другу. Я много помогал ему, когда он попал в IndyCar. Это дружба, которая работает в обе стороны".

Напомним, что заявление Андретти-Кадиллак о создании новой команды Ф1 было встречено резким негативом со стороны большинства участников серии. Подобная реакция разочаровала президента ФИА Мохаммеда Бин Сулайема.