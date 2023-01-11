Магнуссен: Может быть, станем с Хюлькенбергом лучшими друзьями

Датчанин не обещает, но и не отрицает, что подружится с тем, кому предложил "пососать его яйца".

В сезоне-2023 Нико Хюлькенберг займет место Мика Шумахера за рулем болида Хаас. 35-летний немец станет напарником Кевина Магнуссена.

У этой парочки давняя история "любви", которая тянется еще с Гран-при Венгрии 2017 года, когда после гонки Нико назвал Кевина "самым неспортивным гонщиком", на что датчанин вежливо предложил визави "пососать его яйца".

Они не разговаривали вплоть до гонки в Бахрейне 2022 года, когда Хюлькенберг подменял Себастьяна Феттеля. Теперь им предстоит выступать в одной команде. Для этого Магнуссен готов подружиться с Хюлькенбергом, если это потребуется.

"Мы никогда не были близки, в прошлом или что-то в этом роде", — цитирует Кей Мага Autosport. "Но в Бахрейне мы встретились в аэропорту и впервые как бы поговорили. Многие люди думают, что у нас есть вражда, но на самом деле это не так".

"Я не думаю, что мы обязаны быть лучшими друзьями. Я имею в виду, кто знает, может быть, мы станем лучшими друзьями. Но нет необходимости строить какие-то особенные отношения вне трассы".

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Прошлый сезон стал первым для Кевина Магнуссена после годичного перерыва. Он в первой же гонке сумел финишировать в очках, а по итогам кампании занял 13-е место в личном зачете пилотов.