iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Магнуссен: Может быть, станем с Хюлькенбергом лучшими друзьями

Датчанин не обещает, но и не отрицает, что подружится с тем, кому предложил "пососать его яйца".
Сегодня, 20:19
Кевин Магнуссен / Getty Images
Кевин Магнуссен / Getty Images

В сезоне-2023 Нико Хюлькенберг займет место Мика Шумахера за рулем болида Хаас. 35-летний немец станет напарником Кевина Магнуссена.

У этой парочки давняя история "любви", которая тянется еще с Гран-при Венгрии 2017 года, когда после гонки Нико назвал Кевина "самым неспортивным гонщиком", на что датчанин вежливо предложил визави "пососать его яйца".

Они не разговаривали вплоть до гонки в Бахрейне 2022 года, когда Хюлькенберг подменял Себастьяна Феттеля. Теперь им предстоит выступать в одной команде. Для этого Магнуссен готов подружиться с Хюлькенбергом, если это потребуется.

"Мы никогда не были близки, в прошлом или что-то в этом роде", — цитирует Кей Мага Autosport. "Но в Бахрейне мы встретились в аэропорту и впервые как бы поговорили. Многие люди думают, что у нас есть вражда, но на самом деле это не так".

"Я не думаю, что мы обязаны быть лучшими друзьями. Я имею в виду, кто знает, может быть, мы станем лучшими друзьями. Но нет необходимости строить какие-то особенные отношения вне трассы".

Читай также: "Все дело в деньгах": Андретти обвинил команды Формулы 1 в жадности

Прошлый сезон стал первым для Кевина Магнуссена после годичного перерыва. Он в первой же гонке сумел финишировать в очках, а по итогам кампании занял 13-е место в личном зачете пилотов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Кевин Магнуссен Нико Хюлькенберг

Статьи по теме

Формула 1. Презентации болидов 2023 года: Уильямс представит машину 6 февраля Формула 1. Презентации болидов 2023 года: Уильямс представит машину 6 февраля
Хаас представил новый логотип Хаас представил новый логотип
Вольфф: Мик Шумахер пал жертвой брутальной Формулы 1 Вольфф: Мик Шумахер пал жертвой брутальной Формулы 1
Хюлькенберг: Не я, так кто-то другой занял бы место Шумахера в Хаас Хюлькенберг: Не я, так кто-то другой занял бы место Шумахера в Хаас
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии
Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
просмотров

Последние новости

Европа20:55
Бывший защитник Интера и Атлетико объявил о завершении карьеры
Европа20:48
Уотфорд хочет арендовать вингера Манчестер Юнайтед, на которого претендует Валенсия
Формула 120:19
Магнуссен: Может быть, станем с Хюлькенбергом лучшими друзьями
Европа20:10
Вингер Челси выбыл на длительный срок из-за травмы
Бокс19:58
Бокс: расписание боев
Формула 119:47
Формула 1. Презентации болидов 2023 года: Уильямс представит машину 6 февраля
НБА19:39
Дончич, Дюрант или Яннис: ЛеБрон сказал, кто может обойти его в рейтинге лучших скореров
Европа19:06
Барселона готова избавиться от новичка ради возвращения Обамеянга
Европа18:56
Бекхэм посетил первую игру сына за Брентфорд Б - матч установил рекорд посещаемости
Европа18:22
Пети - о тренере Челси: Поттер - не волшебник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK