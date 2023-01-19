Новичку Альфа Таури предстоят судебные разбирательства

Год Ника де Вриса начался не очень удачно.

Нидерландский гонщик Ник де Врис, который стал новым пилотом Альфа Таури, начнет свой год с судебных разбирательств против своего заемщика.

Пилот занял у местного бизнесмена 250 тысяч евро на условиях, что если в сезоне 2022 года он попадет в Формулу-1, то он обязан будет выплатить 3% годовых и 50% от всех своих доходов.

В том сезоне де Врис числился резервным пилотом, но все же принял участие в гонке в Монце за рулем Уильямс, заменив Алекса Албона.

Бизнесмен посчитал, что условие договора выполнено, потому потребовал дополнительные выплаты от пилота. Однако представителя Ника с таким поворотом событий несогласны, также они сообщили, что в течение года пилот выплатил заемщику около 190 тысяч евро.

Де Врис попытался решить дело мирно, предложив вернуть занятые деньги, однако получил отказ. Теперь стороны встретятся в суде Амстердама 3 февраля.

Напомним, что календарь гонок на 2023 год уже доступен на нашем сайте.