"Меня били и называли н*гром": Хэмилтон рассказал о самом сложном периоде жизни

Тяжелая жизнь до Формулы 1 закалила будущего 7-кратного чемпиона мира, оставив заметный след в его характере.

Льюис Хэмилтон сходил в гости к Джею Шетти, ведущему подкаста "On Purpose", где рассказал о самом сложном периоде в его жизни.

Там он поделился воспоминаниями из школы, где его постоянно обижали и оскорбляли, указывая на его цвет кожи. При этом он отметил, что не жаловался отцу, чтобы не казаться "слабым" в его глазах.

"Я не чувствовал, что могу пойти домой и поговорить с родителями. Я не хотел, чтобы мой папа думал, что я слабак", - цитирует Льюиса Sports Illustrated.

"Меня травили уже в шесть лет. В те школьные времена я был одним из трех цветных детей, и просто более крупные и сильные дети-хулиганы часто буквально бросали меня".

Хэмилтон сказал Шетти, что обычно он был последним ребенком, которого выбирали на игровой площадке или при выборе команд, даже если он был лучше, чем кто-либо другой.

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"Меня постоянно били, в меня бросали разные вещи, в том числе бананы. Эти же люди расслабленно использовали слово на букву "н". Мне было сложно. Учителя говорили мне: "Ты никогда ничего не добьешься". Помню, как стоял за сараем, в слезах, типа: "Я ничего не добьюсь". И верил в это на долю секунды".

В завершение Льюис заявил, что именно расизм и издевательство в школе заставили его почувствовать, что он идет против системы, словно он плывет против течения. Эти события, по мнению Хэмилтона, сделали его тем человеком, которым он стал.

Полный выпуск подкаста с Льюисом Хэмилтоном выйдет на YouTube-канале Джея Шетти в понедельник, 23 января.