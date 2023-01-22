iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

"Меня били и называли н*гром": Хэмилтон рассказал о самом сложном периоде жизни

Тяжелая жизнь до Формулы 1 закалила будущего 7-кратного чемпиона мира, оставив заметный след в его характере.
Сегодня, 21:11
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Льюис Хэмилтон сходил в гости к Джею Шетти, ведущему подкаста "On Purpose", где рассказал о самом сложном периоде в его жизни.

Там он поделился воспоминаниями из школы, где его постоянно обижали и оскорбляли, указывая на его цвет кожи. При этом он отметил, что не жаловался отцу, чтобы не казаться "слабым" в его глазах.

"Я не чувствовал, что могу пойти домой и поговорить с родителями. Я не хотел, чтобы мой папа думал, что я слабак", - цитирует Льюиса Sports Illustrated

"Меня травили уже в шесть лет. В те школьные времена я был одним из трех цветных детей, и просто более крупные и сильные дети-хулиганы часто буквально бросали меня".

Хэмилтон сказал Шетти, что обычно он был последним ребенком, которого выбирали на игровой площадке или при выборе команд, даже если он был лучше, чем кто-либо другой.

Читай также: Хэмилтон подпишет новый, более выгодный контракт с Мерседес

"Меня постоянно били, в меня бросали разные вещи, в том числе бананы. Эти же люди расслабленно использовали слово на букву "н". Мне было сложно. Учителя говорили мне: "Ты никогда ничего не добьешься". Помню, как стоял за сараем, в слезах, типа: "Я ничего не добьюсь". И верил в это на долю секунды".

В завершение Льюис заявил, что именно расизм и издевательство в школе заставили его почувствовать, что он идет против системы, словно он плывет против течения. Эти события, по мнению Хэмилтона, сделали его тем человеком, которым он стал.

Полный выпуск подкаста с Льюисом Хэмилтоном выйдет на YouTube-канале Джея Шетти в понедельник, 23 января.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон

Статьи по теме

Вассер должен убедить Леклера подписать новый контракт с Феррари Вассер должен убедить Леклера подписать новый контракт с Феррари
Формула 1. Презентации болидов 2023 года: Альфа Ромео определилась с датой представления Формула 1. Презентации болидов 2023 года: Альфа Ромео определилась с датой представления
Вольфф: Мерседес не сможет бороться с Ред Булл и Феррари на старте сезона-2023 Вольфф: Мерседес не сможет бороться с Ред Булл и Феррари на старте сезона-2023
Новосад и Котовский принесли Украине еще две медали Кубка мира по лыжной акробатике Новосад и Котовский принесли Украине еще две медали Кубка мира по лыжной акробатике
Помочь журналистам

Видео

Салернитана - Наполи 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Салернитана - Наполи 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Тролинг-война продолжается: Пике ответил на слова из трека Шакиры покупкой Renault
просмотров
Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок
просмотров

Последние новости

Другие22:06
Новосад и Котовский принесли Украине еще две медали Кубка мира по лыжной акробатике
Европа21:42
Педри принес Барселоне минимальную победу над Хетафе
Формула 121:11
"Меня били и называли н*гром": Хэмилтон рассказал о самом сложном периоде жизни
Европа20:42
Арсенал в результативном матче обыграл Манчестер Юнайтед
Европа19:55
Синяя армия: Мудрик получил двойной прирост подписчиков в соцсетях после трансфера в Челси
Европа19:22
Ювентус хочет переманить футбольного директора Милана
Европа19:09
Яремчук - в старте на матч против Шарлеруа
Европа18:45
Боруссия Дортмунд победила Аугсбург в голевой феерии
Европа18:43
Кто выиграет Золотой мяч 2023
Формула 118:15
Порше окончательно отказались от идеи присоединения к Формуле 1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK