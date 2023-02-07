Хорнер: Для Бинотто нет роли в Ред Булл

Руководитель команды Формулы-1 Ред Булл Кристиан Хорнер отрицает, что Маттиа Бинотто может стать частью "быков".

Напомним, что итальянский специалист ранее покинул команду Феррари, его место занял Фредерик Вассер.

Однако, судя по всему, Бинотто не нужен топовым командам Формулы-1, Хорнер убежден, что Маттиа мог бы пригодиться разве что командам из низа решетки.

"Я не вижу роли, которую он мог бы играть в нашей команде. Пожалуй, у него появятся возможности в командах, которых занимают более низкие позиции на решетке", – цитирует руководителя Ред Булл Eurosport.

Интересно, что ранее в подобном ключе высказался о Бинотто и руководитель Мерседес Тото Вольфф.

Напомним, что ранее Ферстаппен высказался о том, кто сможет составить конкуренцию Ред Булл.