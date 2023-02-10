Штайнер уверен, что расширение Формулы-1 не несет никакой выгоды

Зачем ломать то, что прекрасно работает?

Руководитель команды Хаас Гюнтер Штайнер прокомментировал идеи появления в Формуле-1 новых команд.

Штайнер уверен, что для существующих команд это не несет никакой выгоды, только риски. Сейчас гонка работает, как часы, а потому нет нужды вносить настолько серьезные изменения.

"Всем захотелось заполучить свою команду в Ф-1. Но в Формулу-1 хотят попасть многие, а ныне существующие десять команд находится в очень стабильном финансовом положении, все настроено и работает. В Формуле-1 сложилась хорошая ситуация, ни у кого нет проблем.

Если же добавить одиннадцатую команду и у нас произойдет небольшой спад в экономике, или случится что-то еще непредвиденное, у команд могут начаться проблемы, они будут вынуждены бороться за выживание.

Зачем рисковать, если нет очевидной выгоды? Хотя, конечно, решать не мне", – цитирует Штайнера Sky Sports.

Ранее стало известно, что Макларен и Хонда ведут переговоры о возможном сотрудничестве.